Тер-Петросян встретился с Кочаряном и Саргсяном

В Ереване 25 марта состоялась встреча бывших трех президентов Армении и экс-лидеров карабахских сепаратистов. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Левона Тер-Петросяна – Арман Мусинян.

По его словам, Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян обсудили послевоенную ситуацию, а также вопросы, связанные с дальнейшими процессами.

Это вторая по счету встреча экс-президентов Армении в данном формате. Первый раз они встречались в октябре, в разгар войны в Карабахе.