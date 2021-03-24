Пакистан сегодня провел успешные испытания баллистической ракеты "поверхность-земля" Shaheen-1A, имеющей дальность действия 900 километров, об этом сообщает информационное агентство DND.

Целью испытательного полета было подтверждение различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, включая усовершенствованную систему навигации.

На летных испытаниях присутствовали генерал-лейтенант Надим Заки Манж, генеральный директор отдела стратегических планов, доктор Раза Самар, председатель NESCOM, генерал-лейтенант Мухаммед Али, командующий стратегическими силами армии, а также ученые и инженеры стратегических организаций.

Генеральный директор Управления стратегических планов поздравил ученых и инженеров с успешным проведением испытаний. Он высоко оценил техническое мастерство, самоотверженность ученых и инженеров, которые внесли свой вклад в успешный запуск ракеты.

Президент, премьер-министр Пакистана, председатель Объединенного комитета начальников штабов и руководители служб поздравили ученых и инженеров с успешным проведением сегодняшних ракетных испытаний.