Расчеты противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии, участвовавшей в Отечественной войне, в ходе боев успешно выполнили задачи по уничтожению вражеской техники.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, на специализированных сборах противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии изучается опыт расчетов, участвовавших в Отечественной войне, и выполняются практические стрельбы.

На первом этапе сборов в Симуляционном центре Нахчыванского гарнизона были проведены практические стрельбы на компьютерах со специальным программным обеспечением и тренажерах.

На втором этапе сборов, посвященном повышению тактической, технической и специальной подготовки личного состава, усовершенствованию методических навыков, были проверены полевые навыки расчетов.