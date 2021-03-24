Президента Индии госпитализировали

Президент Индии Рам Натх Ковинд доставлен в пятницу в госпиталь в Нью-Дели, после того как почувствовал дискомфорт в области груди. Об этом сообщило государственное информационное агентство PTI.

"Президент Индии прибыл в армейский госпиталь Research and Referral, после того как этим утром почувствовал дискомфорт в области груди. Он проходит обычную проверку и находится под наблюдением", - приводит агентство заявление медицинского учреждения. "Его состояние стабильно", - указывается в заявлении. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в этом месяце Ковинд получил первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции.