Европейские вирусологи предупреждают о вхождении в третью волну коронавируса на континенте. Различные регионы Франции, Германии, 20 областей Италии и других стран объявлены «красной зоной», введен комендантский час, закрыты предприятия общепита, торговли, парикмахерские, школы, детские сады, приостановлено движение между городами и т.д. Германский Институт Роберта Коха считает критерием ужесточения ограничений порог в 100 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в течение семи дней, а в отдельных странах Европы отмечается уже двух- и трехкратное превышение этого уровня. Не исключено, что определенную роль играет и распространение британского штамма.

Специалисты убеждены, что причина третьей волны в неоправданном расслаблении населения, повсеместно начавшего игнорировать правила карантина. Такого же мнения о причинах увеличения случаев заражений в Азербайджане до четырехзначных чисел придерживается и главный инфекционист страны Тайяр Эйвазов.

«Значительный рост заражений, - заявил он haqqin.az, - результат того, что с наступлением теплых весенних дней больше людей стали выходить на улицы, встречаться, общаться. В то же время многие стали пренебрегать мерами защиты: маски надевают неправильно, не соблюдают безопасной дистанции, не избегают скученности в одном помещении и др.».

Эксперт, однако, не считает, что британский штамм играет в нашем случае доминирующую роль, так как пока в Азербайджане выявлены лишь единичные заражения мутировавшим вирусом. В наших краях по-прежнему разгуливает уханьский вариант COVİD-19, уверен он.

Говоря о возможности новых карантинных ограничений, инфекционист пояснил, что это зависит от темпов роста заражений, загруженности клиник и ряда других факторов. «В последний раз значительное увеличение числа заболевших в нашей стране фиксировалось в декабре 2020 года, когда оно доходило до 6,4 тысячи заражений за сутки. Вообще же этот алгоритм пандемии характерен для всех стран: смягчают ограничения – количество заражений идет вверх, ужесточают карантин – инфицированность спадает. И пока охват вакцинацией и количество переболевших ковидом вкупе не достигнет 2/3 населения, эта закономерность не изменится. Коллективный иммунитет выработается только тогда, когда у более половины населения появятся антитела к коронавирусу. Сейчас специалисты внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в Израиле и некоторых других странах, где привита уже примерно половина населения. И по тому, как будет вести себя ковид там, можно смоделировать будущее пандемии», - полагает доктор Эйвазов.

Что касается отношения граждан к вакцинации, то эксперт убежден в необходимости более широкой просветительской работы, чтобы убедить население в безопасности и неоспоримой пользе вакцины. В Азербайджане антиковидная вакцинация добровольная, но, как подчеркнул эксперт, столь массовой прививочной кампании среди взрослых никогда прежде не было. Всем детям, как известно, на протяжении десятилетий делали календарные прививки, но вакцинация взрослых - уникальное явление. Поэтому определенная часть людей хотя и осознает, что надо привиться, но выжидает, колеблется.