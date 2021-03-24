В марсельской пожарно-спасательной службе разработали новаторский, дешевый и, главное, — эффективный способ. Он заключается в том, что исследуются канализационные стоки. Образно говоря, заглянув в унитаз, можно определить, есть ли там коронавирусная инфекция.

Пока пандемия в мире то затихает, то вновь возникает, соперничество между вакцинами не ослабевает, во Франции найден гениальный способ обнаружения очагов заболевания коронавируса.

Как утверждает издание spider’sweb, городская канализационная сеть Марселя является идеальным местом для проверки здоровья населения портового города. Согласно разработке пожарных спасателей, их метод позволяет определить уникальное, конкретное заражение в жилом доме на 200 человек.

Как это происходит? Каждую среду специалисты из команды этой городской службы тестируют стоки в 37 канализационных узлах города, из которых состоит вся сеть. Если хотя бы в одном таком узле обнаружена инфекция, то спасатели сразу же сужают круг поисков, проверяя спущенную воду в каждом из жилых блоков.

Благодаря этому, медицинские службы города проводят потом 30 так называемых интервенций в течение дня, изолируя зараженных особ, которые часто даже еще не понимают, что они уже инфицированы.

Последним этапом является тестирование всех жителей такого здания, обнаружение зараженных персон и дезинфекция общих мест пользования. Вода же из стоков тестируется при помощи ПЦР-теста, что гарантирует точность и быстроту проводимых исследований.

Кроме тестирования упомянутых узлов, спасатели проводят также ежедневные тесты во всем городе и в местах повышенного риска, как, например, в домах опеки.

Преимущество такого метода состоит в том, что тестирование сточных вод в состоянии найти новые очаги прежде, чем у зараженных появятся первые признаки заболевания. Эта быстрота дает возможность молниеносной изоляции новых случаев, что предотвращает дальнейшее распространение коронавируса. К тому же метод этот относительно дешев.

Представители мэрии Марселя сообщили, что если первоначальная цена такой операции составляла 120 тысяч долларов, то уже сейчас дневная цена тестов сточных вод всего около 50 долларов, что в масштабе такого огромного города является смешной.

Идея, реализуемая в Марселе, должна быть как можно быстрее внедрена в самых больших агломерациях как новый вид скрининговых тестов для всего местного населения.

При этом чрезвычайно важно, что можно весьма оперативно предотвратить дальнейший рост распространения вируса на густонаселенных территориях.

Метод марсельских пожарных-спасателей, как видно, прост и надежен. У французов, действительно, есть чему поучиться.