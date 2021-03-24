Эрдоган: «Вакцинация в Турции завершится в июне»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в июне. Об этом пишет РИА «Новости».

«Надеемся, что процесс вакцинации закончится в мае-июне и к лету мы наконец сможем вернуться к нормальной жизни», — сказал Эрдоган.

По его словам, страна договорилась закупить 100 миллионов доз китайской вакцины, половина которых еще не поставлена.

«Но мы ведем переговоры по вакцинам также с другими странами, в частности с Россией. Эта российская вакцина облегчит положение», — сказал Эрдоган.