Ушел друг Азербайджана, переводчик и поэт Улдис Берзиньш… Наши потери
Печальная весть пришла из Риги: на 77-м году ушел из жизни поэт, переводчик, большой друг Азербайджана Улдис Берзиньш. О нем говорили — переводчик-виртуоз, который реформировал в 70-е годы латышскую поэзию. (Полное его имя - Улдис Эгилс Валдемарс Берзиньш).
Первые стихи были написаны им в возрасте 13 лет. А первая публикация состоялась, когда поэту было 19.
Свое призвание и интерес к Востоку Улдис Берзиньш нашел в университете, в тогдашнем Ленинграде, на факультете востоковедения, куда он был переведен из Латвийского государственного университета с историко-филологического факультета.
На берегах Невы будущий латышский поэт и переводчик стал серьезно заниматься тюркологией, окончив университет по специальности «тюркская филология». А потом продолжил совершенствоваться в Московском государственном университете, в Институте Азии и Африки, постигая персидскую и тюркскую филологию.
Позже, вернувшись в Ригу, был принят в члены Союза писателей. Всего у него вышло 9 сборников стихов.
Улдис Берзиньш не уставал учиться — это были в разные годы университеты в Праге, Братиславе. Позже он старательно изучал узбекский язык в Ташкенте.
Участвовал в разные годы в профессиональных семинарах в Амстердаме, Уппсале, Иерусалиме. Глубоко интересовался религиями и культурами разных народов Востока.
В его переводах на латышский язык вышли произведения турецких поэтов Мехмеда Ясина, Фазиля Хусни Дагларджа, Фикрета Демирага, восточных поэтов - Саади, Махтумкули, польской поэтессы Виславы Шимборской, древнерусской классики, многих других авторов.
Благодаря Улдису Берзиньшу латышский читатель впервые познакомился с произведениями, написанными на азербайджанском, турецком, староогузском, на семитских, скандинавских, германских языках.
В центре интересов Берзиньша были главные тексты мировой культуры – Библия, Коран, скандинавский эпос. Собственно, масштаб его личности соответствовал уровню его интересов. А масштаб был и вправду библейский и коранический.
В 90-е годы У.Берзиньш на основе изучения древнееврейского языка создал новую версию Библии на латышском языке.
Около 15 лет своей жизни он посвятил работе над переводом священного Корана с арабского на латышский язык.
«Каждой новой работой - своими стихами и переводами Улдис Берзиньш расширяет небосвод латышского языка, раскрывает в нем новые возможности. Коран, Библия, песни из «Старшей Эдды» - кажется, нет границ для его путешествий в разноязыком мире», - так приветствовала Улдиса Берзиньша, живого классика, Лиега Пиешиня, известный журналист, вручая мастеру в 2017 году литературную премию за выдающийся жизненный вклад в культуру и обогащение языка произведениями мировой литературы.
Улдис Берзиньш был не раз отмечен многими профессиональными премиями. В 1995 году он был удостоен ордена Трёх звезд – высшей награды Латвийской Республики.
Его авторитет в профессиональной среде был неоспорим. Имя У. Берзиньша внесено в Латвийский Культурный канон - список из 100 наиболее выдающихся произведений искусства и культурных ценностей нации.
Уход Улдиса Берзиньша — большая утрата не только для латышской литературы, но также для дружественного азербайджанского народа. Он был уникален, и, образно говоря, являлся одним из важных межкультурных мостов для Латвии и Азербайджана.
Его общение с азербайджанской литературой началось еще в студенческие годы, когда он под руководством профессора В. Гарбузовой стал изучать эпос «Китаби-Деде Горгуд». Тогда, в далекой юности, и зародилась идея перевести этот дастан на латышский, которую он успешно реализовал спустя годы.
Улдис Берзиньш неоднократно приезжал в Азербайджан, проходил практику в Бакинском государственном университете, знакомясь с богатой азербайджанской литературой. Он участвовал в праздновании 870-летия Низами Гянджеви, выезжал на родину великого поэта и мыслителя в город Гянджа. Его связывали крепкие узы дружбы со многими деятелями культуры Азербайджана. Первой изданной на латышском языке книгой из Азербайджана стал сборник стихов Расула Рзы.
Уход Берзиньша болью отозвался в сердцах его азербайджанских коллег, которые поделились своими воспоминаниями, мыслями в социальных сетях.
Рафаэль Гусейнов, академик, директор Музея азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви: «Улдис был звездою (Uldis - Ulduz). И нам очень повезло, что она озарила своими лучами и Азербайджан. И излучала свет эта звезда как могла – долго и ярко.
Его уход в вечность обжигает. Второго Улдиса, это ясно всем, уже не будет. Но еще более огорчает, что нет надежды на появление новых Улдисов. Ибо Улдиса родила эпоха. Мы ныне живем в ином времени, в потоке иных тенденций. Для появления новых Улдисов требуется последовательная работа – причем на государственном уровне. Работа системная, кропотливая, согретая душой, нацеленная не на сегодня, а на будущее! Да упокоится душа Улдиса – человека Духа».
Профессор Зумруд Дадашзаде: «Берзиньш перевел на латышский язык священный Коран, древний памятник тюркской литературы – эпос «Китаби-Деде Горгуд», произведения современных азербайджанских поэтов – М.Мушфига, С.Вургуна, М.Араза, Ф.Годжи, И.Исмаилзаде, А.Салахзаде, Ч.Алиоглу, В.Самедоглу, Р.Ровшана и др. Последняя его книга – цикл стихов «Краски» Расула Рзы, изданная в 2019 году в Риге. Таким образом У.Берзиньш охватил в своем творчестве все три основополагающие идеи нашей государственности, отображенные на флаге Азербайджана – ислам, тюркские корни и современность, нацеленность на модернизацию. Берзиньш внес неоценимый вклад в развитие литературных связей наших народов – азербайджанского и латышского. В мире, раздираемом противоречиями, страдающем от девальвации духовных ценностей, дефицита взаимопонимания, человечности, сострадания, подлинности, творчество Берзиньша – оазис красоты, духовности, любви. Он своей многогранной деятельностью наводил мосты между странами, народами, культурами, служил высоким общечеловеческим идеалам. Память об этом уникальном творце, светлой, благородной и глубокой личности навсегда останется в сердцах его азербайджанских коллег и друзей. Имя Берзиньша золотыми буквами навечно вписано в историю культурного сотрудничества Азербайджана и Латвии».