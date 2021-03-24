Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 16:16

Печальная весть пришла из Риги: на 77-м году ушел из жизни поэт, переводчик, большой друг Азербайджана Улдис Берзиньш. О нем говорили — переводчик-виртуоз, который реформировал в 70-е годы латышскую поэзию. (Полное его имя - Улдис Эгилс Валдемарс Берзиньш). Первые стихи были написаны им в возрасте 13 лет. А первая публикация состоялась, когда поэту было 19.

Свое призвание и интерес к Востоку Улдис Берзиньш нашел в университете, в тогдашнем Ленинграде, на факультете востоковедения, куда он был переведен из Латвийского государственного университета с историко-филологического факультета. На берегах Невы будущий латышский поэт и переводчик стал серьезно заниматься тюркологией, окончив университет по специальности «тюркская филология». А потом продолжил совершенствоваться в Московском государственном университете, в Институте Азии и Африки, постигая персидскую и тюркскую филологию. Позже, вернувшись в Ригу, был принят в члены Союза писателей. Всего у него вышло 9 сборников стихов. Улдис Берзиньш не уставал учиться — это были в разные годы университеты в Праге, Братиславе. Позже он старательно изучал узбекский язык в Ташкенте. Участвовал в разные годы в профессиональных семинарах в Амстердаме, Уппсале, Иерусалиме. Глубоко интересовался религиями и культурами разных народов Востока. В его переводах на латышский язык вышли произведения турецких поэтов Мехмеда Ясина, Фазиля Хусни Дагларджа, Фикрета Демирага, восточных поэтов - Саади, Махтумкули, польской поэтессы Виславы Шимборской, древнерусской классики, многих других авторов. Благодаря Улдису Берзиньшу латышский читатель впервые познакомился с произведениями, написанными на азербайджанском, турецком, староогузском, на семитских, скандинавских, германских языках. В центре интересов Берзиньша были главные тексты мировой культуры – Библия, Коран, скандинавский эпос. Собственно, масштаб его личности соответствовал уровню его интересов. А масштаб был и вправду библейский и коранический.