Нацисту из Волгограда грозит пожизненное за убийство азербайджанского студента

В Волгоградской области 22-летний неонацист Виталий Васильев вскоре предстанет перед судом за убийство студента из Азербайджана. Погибший – несовершеннолетний учащийся медуниверситета, пишут российские СМИ.

По данным следствия, фашист напал на иностранца после празднования Дня России. Он незаметно подошел к студенту и искромсал его ножом.

При расследовании выяснилось, что Васильев, вероятно, планировал массовые расправы над представителями других национальностей.

В ходе расследования также удалось установить, что обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие — карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Неонацисту может грозить пожизненное заключение.