Нью-Йорк первый, а Баку 107-й финцентр мира

Баку занял 107-е место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира. Об этом сообщила финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd., которая дважды в год публикует рейтинги крупнейших финансовых центров мира (Индекс глобальных финансовых центров - Global Financial Centres Index). Мы привыкли видеть Баку и Азербайджан в целом в первой десятке или двадцатке, на худой конец - в первой половине списка во многих рейтингах, которые приводят периодически разные международные структуры. А 107-е место, да еще среди 114 ведущих финансовых центров мира, как-то не совсем понятно.

Вернее, понятно, что Баку пока далеко до Нью-Йорка, Лондона, Шанхая, Токио и других финансовых центров мира. Финансовая слава некоторых городов насчитывает сотни, а других – десятки лет. И Баку в этом отношении с ними действительно трудно тягаться. Да и как тягаться, если для высокого финансового рейтинга нужны высокие экономические достижения всей страны. Не случайно ведь в таких экономически развитых странах, как США, Китай и другие, сразу несколько крупных городов оказались в списке Z/Yen Group Ltd., и многие из них занимают ведущие места в списке.

Так, Нью-Йорк по-прежнему остается лидером в рейтинге крупнейших финансовых центров мира. Он обгоняет Лондон, занимающий вторую позицию, на 21 пункт. В свою очередь идущий на третьем месте Шанхай уступает британской столице всего лишь на 1 пункт. Далее также с небольшими отставаниями следует целый ряд азиатских городов - Гонконг, Сингапур, Пекин, Токио и Шэньчжэнь. При этом японская столица потеряла сразу три позиции, в то время как другие города поднялись в рейтинге. И только в конце топ-10 присутствуют еще два представителя Европы - Франкфурт и Цюрих. При этом германский город вытеснил из «десятки» Сан-Франциско - вероятно, извлек выгоду из выхода Великобритании из Евросоюза.

Индекс глобальных финансовых центров (GFCI) - это рейтинг конкурентоспособности финансовых центров, основанный на более чем 29 тысяч оценок мировых финансовых центров на основе онлайн-анкеты вместе с более чем 100 индексами таких организаций, как Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Economist Intelligence Unit . Первый индекс был опубликован в марте 2007 года. Он публикуется дважды в год совместно Z / Yen Group в Лондоне и Китайским институтом развития в Шэньчжэне с 2015 года и широко цитируется как главный источник рейтинга финансовых центров. А о значимости рейтинга в современном мире мы писали не раз.

Поэтому и наше внимание к данному индексу объясняется просто. Но, к сожалению, на этот раз мы должны огорчить читателя - 107-е место говорит не в пользу Баку. Да, хотя в рейтинговом списке всего несколько городов из постсоветских стран, что в целом можно отметить как отрадный факт, наша столица за очередной отчетный период опустилась в нем сразу на девять позиций. Ниже него в списке расположились лишь Рига, которая опустилась вообще на 12 позиций, и шесть китайских городов, если так можно выразиться, второго ранга. Потому что куда больше китайских городов, улучшив свои позиции, занимают в списке лидирующие места.

Кстати, Москва, на которую мы часто равняемся, переместилась вверх на пять позиций и теперь занимает 57-е место, а Санкт-Петербург поднялся еще выше - сразу на 16 строк вверх – и занял 88-ю позицию. В то же время столица Казахстана Нур-Султан опустился на четыре строчки - до 78-го места, а Алма-Ата потеряла всего две позиции и теперь находится на 101-м месте. Сразу на 10 позиций опустился и Стамбул, заняв 74-е место.