А нужен ли нам весной прошлогодний турецкий картофель? наши заметки
С некоторых пор в Турции возникли проблемы с картофелем, точнее, с его перепроизводством и затруднениями из-за пандемии экспорта за рубеж. Между тем для фермеров некоторых регионов страны это основная выращиваемая культура, и невозможность ее сбыта становится для них настоящим бедствием.
Как пишут турецкие СМИ, депутат турецкого Великого национального собрания (парламента) от так называемой Хорошей партии - оппозиционной İY Айхан Эрель счел вопрос настолько серьезным, что на днях поднял его на очередном заседании. Он заявил, что тысячи тонн картофеля, выращенного турецкими фермерами в провинции Кайсери, гниют на складах из-за отсутствия покупателей, а фермеры терпят значительные убытки.
Эрель отметил, что ситуация для крестьян настолько бедственная, что они готовы продавать свою продукцию по 0,4 лиры за килограмм, тогда как им самим его выращивание обходится в целую лиру.
«Если уже в этом месяце они не продадут свой картофель, то, думаю, в новый сезон не станут его высаживать, чтобы опять не потерпеть убытки», - сказал он.
Депутат от правящей ПСР Юджель Менешке поддержал коллегу, но сообщил, что о проблеме знают в правительстве и делаются попытки в кратчайшие сроки начать экспорт выращенного фермерами картофеля в Азербайджан и Грузию.
И тут надо сказать, что отечественного картофеля в Азербайджане обычно недостает для нужд населения и уже с декабря в страну осуществляется импорт этой сельхозпродукции из соседних стран, в том числе и из Турции. В настоящее время на наших рынках в основном иранский картофель, цена за килограмм которого колеблется в пределах 70 гяпиков - один манат. Но скоро местные фермеры начнут поставлять молодой картофель из регионов страны, в результате чего спрос на прошлогодние корнеплоды резко снизится. Так что и турецким экспортерам, и нашим закупщикам стоит подумать – нужен ли весной в Азербайджане прошлогодний картофель? Вряд ли такой импорт окажется выгодным для нас - скорей всего, турецкий картофель в таком случае будет теперь гнить на наших складах.