С некоторых пор в Турции возникли проблемы с картофелем, точнее, с его перепроизводством и затруднениями из-за пандемии экспорта за рубеж. Между тем для фермеров некоторых регионов страны это основная выращиваемая культура, и невозможность ее сбыта становится для них настоящим бедствием.

Как пишут турецкие СМИ, депутат турецкого Великого национального собрания (парламента) от так называемой Хорошей партии - оппозиционной İY Айхан Эрель счел вопрос настолько серьезным, что на днях поднял его на очередном заседании. Он заявил, что тысячи тонн картофеля, выращенного турецкими фермерами в провинции Кайсери, гниют на складах из-за отсутствия покупателей, а фермеры терпят значительные убытки.

Эрель отметил, что ситуация для крестьян настолько бедственная, что они готовы продавать свою продукцию по 0,4 лиры за килограмм, тогда как им самим его выращивание обходится в целую лиру.

«Если уже в этом месяце они не продадут свой картофель, то, думаю, в новый сезон не станут его высаживать, чтобы опять не потерпеть убытки», - сказал он.

Депутат от правящей ПСР Юджель Менешке поддержал коллегу, но сообщил, что о проблеме знают в правительстве и делаются попытки в кратчайшие сроки начать экспорт выращенного фермерами картофеля в Азербайджан и Грузию.