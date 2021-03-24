Ульвия Худиева, собкор Фото: Авт. 16:50

Впервые за многие годы в предпраздничные и праздничные дни в Азербайджане мясо не подорожало, а подешевело. Пусть и ненамного, но цены на этот особо востребованный в Новруз байрамы продукт все же cнизились по сравнению с обычными. Телятину можно было купить за 9-11 манатов, баранину продавали по 9-10, а мясо ягненка – по 13 манатов за килограмм. То есть все дешевле примерно на 1-1,5 маната. Haqqin.az попытался разобраться в таком феномене, побеседовав с мясниками, фермерами и экспертами. Как и ожидалось, связано это прежде всего с пандемией и карантином. Продавцы наперебой уверяют, что спрос на мясо упал из-за нынешних проблем в туристическом секторе и запрета на свадьбы и поминки, куда обычно уходила большая часть этого товара. К примеру, на одну пышную свадьбу или многолюдные поминки покупалось 200-300 кг мяса, не говоря уже о принимавших туристов отелях и ресторанах.

Продаем не мясо, а животных Мясной рынок в условиях карантина настолько сократился, что занимающиеся откормом скота фермеры терпят серьезные убытки. Они теперь редко забивают животных сами, чтобы нереализованное мясо не испортилось. Приходится сбывать мясникам живой скот, что менее выгодно. Впрочем, и живой скот на забой меньше покупают, приходится и дальше держать его у себя. Таким образом поголовье животных в каждом хозяйстве растет, что требует дополнительных трат на уход за ними и корма. А вот корма как раз существенно подорожали, и придерживать животных до лучших времен влетает в копеечку. Брикет сена сегодня стоит 4,5 маната, а килограмм ячменя – 0,49 маната. Если перевести это в центнеры, которые уходят за месяц даже в среднем хозяйстве, то сумма становится для животноводов совсем неподъемной. К тому же в любом случае подготовленный к убою скот со временем теряет вес, вот и приходится фермерам продавать его задешево. Соответственно снижается цена и самого мяса.

Мясник Чингиз Джафаров, чья лавка стоит на проспекте Гянджи в Хатаинском районе, сообщил, что ему поставляют животных из Барды, Бейлагана и Имишли. Платит он 4,2 маната за килограмм живого веса барана и 5,5 маната - за теленка. Чингиз уверяет, что за долгие годы его работы мясником впервые в канун праздников мясо подешевело. А дело в том, считает он, что заметно упала покупательская способность населения. «В нынешний праздник я всего-то забил и продал одного теленка и трех баранов. Если раньше покупали в эти дни по 5-10 кг, то в этот раз ограничивались 2-3 кг. Некоторые постоянные покупатели, кому я доверяю, даже брали товар в долг, пообещав принести деньги, как только получат зарплату», - рассказывает мясник. В принципе же снижение цен на мясо до 9,5-10 манатов ему выгодно, признается Джафаров, - хотя и берут понемногу, но зато покупателей больше. Так что в накладе не остался. «И мясо берут, и субпродукты – печень, требуха, головы, ножки враз расходятся, даже шкуру животных забирают», - радуется он.

Мясники из поселка Говсаны тоже покупают скот на убой в районах, причем предпочитают животных с малым весом. «Спрос на мясо в праздники, конечно, вырос, но по сравнению с прежними годами покупали намного меньше. А вот в обычные дни порой до вечера ни одного покупателя не дождешься. В промежутке между новогодними праздниками и Новрузом моей прибыли едва хватало на арендную плату. А сейчас цены на мясо упали, но зато покупателей прибавилось. Да и фермеров, предлагающих скотину, стало больше. Все хотят продать товар по нормальным ценам, чтобы торговля шла», - говорит один из продавцов. Подорожания пока не ожидается В поселке Сулутепе непосредственно в пунктах забоя скота хорошую парную телятину даже сегодня, когда праздники практически прошли, можно купить по 8-10 манатов за кг, говядину – по 7,5, а баранину – по 8 манатов. И здешние продавцы уверены, что в ближайшее время цены вверх не пойдут, потому что мяса на рынке в избытке. «В маркетах мясо дорогое. А мы сами животных привозим и после ветеринарной проверки продаем. Если с каждого килограмма нам останется 2-3 маната, то мясники довольны», - считает торговец. В отличие от телятины и баранины стоимость мяса ягненка почти не изменилась. «Больше всего подешевела говядина. Некоторых покупателей это даже насторожило, мол, если продают так дешево, значит это не говядина, а конина. Ну где, спрашивается, можно сейчас взять столько коней?! Так что пусть не беспокоятся – оставшиеся на селе кони гуляют себе спокойно, а мы забиваем коров и другую живность. Просто мясо подешевело. Раньше-то мы оптом закупали его по за 10 манатов, ну и продавали по 13-14 манатов за кг, а сейчас берем по 5-6 манатов за кило живого веса», - уверяет один из мясников. А вот корма все дороже «Как разводить животных, если брикет сена покупаю за 5 манатов», - вздыхает бейлаганский фермер Гаджи Алиев. До пандемии на каждом проданном животном он имел свои 200-300 манатов, а сейчас ему остается всего 100-150. То есть прибыль снизилась почти вдвое. Как и другие животноводы, он считает, что причиной тому запрет на свадьбы и поминки.