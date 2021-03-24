Путин рассказал, как его знакомый умер от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил о смерти близкого знакомого от коронавируса в Латвии. Об этом он упомянул во время выступления в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Его трансляция доступна на видеохостинге YouTube.

«Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший, он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом. И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет», — рассказал он.

По словам президента, в распоряжении врачей был только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения легких. В больнице не было даже лекарств, подчеркнул он. «Вот это уровень организации здравоохранения», — заметил российский лидер.

«Мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, такого результата, какой есть у нас, нет!» — резюмировал Путин.