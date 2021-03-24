Ким Чен Ын посидел в автобусе

Государственное информагентство сообщило, что глава КНДР поручил «произвести пассажирские автобусы в большом количестве, совместимые с украшением города и удобные использованию народа, а партия будет оказывать активную помощь этому делу».

В той же публикации сообщается, что Ким Чен Ын «всегда уделяет внимание решению проблемы пассажирского транспорта в столице», а также «вынашивал грандиозный замысел о принятии решительных мер для решения проблемы транспорта жителей Пхеньяна, несмотря на столь большую занятость в руководстве II Пленумом ЦК партии восьмого созыва».