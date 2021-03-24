Великобритания призвала Китай открыть доступ в Синьцзян

Великобритания призвала Китай разрешить международный доступ в Синьцзян, чтобы проверить информацию о нарушениях прав человека в провинции.

«Это красноречиво говорит о том, что в то время как Великобритания присоединяется к международному сообществу в санкциях против виновных в нарушениях прав человека, китайское правительство применяет санкции против своих критиков», - говорится в заявлении министра иностранных дел Доминика Рааба.

«Если Пекин хочет достоверно опровергнуть утверждения о нарушениях прав человека в Синьцзяне, он должен предоставить Верховному комиссару ООН по правам человека полный доступ для проверки истины».