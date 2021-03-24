В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 511 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в пятницу, 26 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 24 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 252 680 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 234 893 человека вылечились, 3 445 пациентов клиник скончались. Лечение 14 342 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В Азербайджане проведено 2 816 784 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 923 - за минувшие сутки.