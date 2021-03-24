Авария в Суэцком канале может привести к дефициту кофе

Пробка, образовавшаяся в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза, может сказаться на производстве растворимого кофе. Как сообщает Bloomberg, из-за аварии пройти по каналу не могут не только танкеры с нефтью и сжиженным газом, но и суда, груженные робустой. Этот сорт в частности используется для производства Nescafe.

Сильнее всего затор скажется на европейском рынке: из всех ключевых поставщиков робусты в Европу Суэцким каналом не пользуются только две страны — Бразилия и Кот-д'Ивуар, пишет агентство.

При этом весь кофе этого сорта, который импортируется в европейские страны из Восточной Африки и Азии, проходит именно по этому каналу.

«Поставщики будут из последних сил стараться снабжать своих клиентов в Европе. Если нам повезет, на решение проблемы уйдет несколько дней, но даже в этом случае она уже нанесла значительный ущерб отрасли», — заявил Bloomberg Ян Луман, основатель JL Coffee Consulting и бывший главный закупщик Jacobs Douwe Egberts, одного из крупнейших в мире обжарщиков кофе.

Кроме того, авария в Суэцком канале может ударить и по мировому производству кофе, усугубив длящийся уже несколько месяцев дефицит контейнеров, вызванный возросшими на фоне пандемии и локдаунов оборотами онлайн-торговли.