Суд в Армении вынес решение в пользу Кочаряна

"Признать статью 300.1 УК Армении противоречащей статьям 78 и 79 Конституции и недействительной", - зачитал решение суда председатель КС Арман Диланян.

Статья 78 Конституции Армении - Принцип соразмерности: "Меры, выбранные для ограничения основных прав и свобод, должны быть пригодными и необходимыми для достижения цели, установленной Конституцией. Меры, выбранные для ограничения, должны быть соразмерны значению ограничиваемых основных прав и свобод".

Статья 79 Конституции - Принцип определенности: "При ограничении основных прав и свобод законы должны устанавливать основания и объем этих ограничений, быть в достаточной мере определенными, чтобы носители и адресаты этих прав и свобод были в состоянии проявлять соответствующее поведение".

По мнению адвокатов Кочаряна, уголовное преследование против Кочаряна должно быть прекращено.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. В июне 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог в размере около $4 млн.