Чиновник взял взятку баранами и лишился должности

В Туркестанской области Казахстана чиновник лишился должности и приговорен к многомиллионному штрафу за взятку в размере 11 тысяч тенге и 30 баранов, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на телеграм-канал Антикоррупционного агентства.

Согласно сообщению, взамен он обещал посодействовать в скором получении государственного акта на земельный участок.

На незадачливого чиновника наложили штраф в 15,5 млн тысяч тенге. Также ему запретили занимать должности на госслужбе до конца жизни.