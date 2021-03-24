Жертвам священников-педофилов выплатят компенсации

Жертвам, подвергшимся сексуальному насилию со стороны священников во Франции, предложат компенсировать нанесенный ущерб деньгами. Об этом было объявлено после совещания епископов в городе Лурде, передает FRI.

Отмечается, что Французская католическая церковь хочет признать свою ответственность перед обществом и попросить прощения за эти преступления.

Финансовая компенсация будет предложена тысячам жертв, которые в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны священников. Решение принято и оглашено на собрании французских епископов, проводимом дистанционно.

Накануне сообщалось, что за последние 70 лет жертвами сексуальных преступлений, совершенных французскими священниками, могли стать не менее 10 тыс. детей.