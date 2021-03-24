Самый дорогой самолет: в США бомбардировщик B-2 Spirit назвали «королем неба»

Отмечается, что B-2 Spirit является «одним из самых хорошо спроектированных и экономичных самолетов, когда-либо построенных для использования в военных целях», пиередает Unian. Для этих самолетов миссии длительностью более 40 часов являются обычными.

Это первый современный серийный тяжелый самолет со схемой «летающее крыло». Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия.

Малозаметный тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика оценивается в один миллиард долларов, а при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза.