Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

Предпринятая в пятницу попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given завершилась неудачно, к воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, заявили представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна, сообщает РИА Новости.

"Очередная попытка снять судно с мели, предпринятая ранее сегодня, 26 марта 2021 года, завершилась неудачей", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости релизе.

Как ожидается, "к 28 марта 2021 года к судну прибудут два дополнительных буксира, чтобы помочь работам по снятию судна с мели". Кроме этого, в настоящее время "ведутся приготовления задействовать высокомощные насосы для снижения уровня воды в пустых отсеках".

В результате инцидента было перекрыто движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.

Владелец судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, рассчитывает, что судно смогут освободить на выходных.