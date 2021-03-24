Бой в Донбассе: погибли четверо украинских военных
В результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"Могу подтвердить, что у населённого пункта Шумы в Донецкой области, предварительно, в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований так называемой "ДНР" погибли четверо наших военнослужащих Вооружённых сил Украины", - сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович агентству Интерфакс-Украина.
Он также добавил, что в результате обстрелов ранены ещё двое украинских военнослужащих. Обстрелы велись, предположительно, из миномётов 82-го калибра. Имена погибших и принадлежность к военному подразделению пока не сообщаются.
В настоящее время, по словам Арестовича, в рамках украинской делегации собирается экстренное внутреннее совещание для обсуждения дальнейших действий по предотвращению эскалации вооружённых действий со стороны неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и гибели украинских военных.
Конкретные решения и официальная позиция украинской делегации будут выражены ориентировочно через два часа.