Пашинян позвонил Путину

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной", - говорится в сообщении.

"Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Условлено о дальнейших контактах", - добавили в Кремле.