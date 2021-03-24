Талибы пригрозили иностранным солдатам атаками

Боевики движения "Талибан" готовы вести боевые действия с иностранным контингентом, если его не выведут из Афганистана в сроки, оговоренные соглашением в Катаре, говорится в заявлении представителя политбюро "Талибана" Мухаммеда Наима.

"Если все иностранные войска не будут выведены из Афганистана к определенной дате по соглашению в Дохе, это будет расценено как нарушение договоренности со стороны США… В таком случае Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов) будет вынужден продолжить вооруженную борьбу против иностранных сил для освобождения страны", - цитирует РИА Новости заявление.

Данное заявление появилось после того, как президент США Джо Байден на первой пресс-конференции в качестве главы государства сказал, что Вашингтону по "тактическим причинам" будет сложно вывести войска из Афганистана к 1 мая, как это оговорено в соглашении в Катаре. Талибы подчеркнули свою приверженность данному соглашению и призвали США не нарушать его. В противном случае, добавили они, на американскую сторону ляжет ответственность за продолжение войны в Афганистане.