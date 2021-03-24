Турецкие производители в панике: азербайджанский чай врывается на рынок наши заметки
Азербайджан экспортирует в Турцию несколько видов сельскохозяйственной продукции. Одной из значительных статей такого экспорта является черный чай, 300 тонн которого ежегодно отправляется в соседнюю страну. А с 1 марта азербайджанские чаеводы получили возможность значительно увеличить поставки на турецкий рынок, так как вступило в силу межправительственное соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией. В зависимости от вида товара это предполагает снижение или полную отмену таможенных пошлин. И чай получил наиболее льготные условия – такая продукция полностью освобождена от уплаты таможенных пошлин.
Отличная новость для азербайджанских фермеров не обрадовала, однако, турецких производителей – они опасаются, что вследствие этого снизятся цены на этот товар, сократится собственное производство. Так ли обоснованы их опасения, действительно ли фермеры из Азербайджана могут перенасытить турецкий чайный рынок своей продукцией? И что сулит азербайджанским чаеводам льготный экспорт на турецкий рынок?
Наш чай самый вкусный, но и самый дорогой
В Азербайджане сегодня более тысячи гектаров чайных плантаций, и эта культура достаточно популярна у фермеров, в первую очередь в Лянкяранском регионе. Знаменитый лянкяранский чай, отличающийся особенными вкусовыми качествами, известен во многих странах мира. Однако, как сообщил haqqin.az директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства страны Фирдовси Фикретзаде, в общем объеме сельскохозяйственного экспорта чай имеет очень небольшую долю, что связано со многими факторами. В частности с тем, что чаеводство является рискованной областью сельхозпроизводства.
«Вообще в мире всего несколько стран выращивают чай. Это Китай, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, где климат наиболее благоприятствует выращиванию этой капризной культуры. Они и являются самыми крупными производителями и экспортерами этой продукции. А в наших чайных регионах погодные условия более переменчивы и нестабильны, и потому требуется большая затрата сил и средств, что также нередко отрицательно сказывается на урожае. К тому же возраст плантаций у традиционных мировых экспортеров сто лет и больше, а у чайных кустов такая особенность – чем они старше, тем обильнее урожай. Нельзя сбрасывать со счетов и использование в тех же Индии, Вьетнаме и др. очень дешевой рабочей силы. Все это вместе значительно снижает себестоимость конечного продукта и позволяет продавать чай за рубеж по низкой цене. Себестоимость же азербайджанского чая намного выше.
Нам невыгодно экспортировать его задешево хотя бы потому, что каждый его килограмм обходится гораздо дороже. Вот и получается, что несмотря на главное преимущество нашего продукта – великолепные вкусовые качества - объем его экспорта очень небольшой. Да и площадь наших плантаций не идет ни в какое сравнение с традиционными экспортерами. В Китае, к примеру, она занимает 20 млн га. Но у нас огромный исторический опыт и навыки как в выращивании, так и в переработке чая. Кроме того, благодаря перерабатывающей промышленности мы можем сегодня экспортировать на внешний рынок самые разные его сорта», - указал директор центра.
То есть азербайджанский чай является продуктом высшего качества. Если такие страны, как Индия и Шри-Ланка, могут предлагать на мировой рынок продукцию как низкого, так и высокого качества, то наши производители не могут себе это позволить, потому что азербайджанский чай более натуральный и качественный и является относительно дорогим продуктом.
Турки давно оценили азербайджанский чай
Что же касается, собственно, турецкого рынка, то хотя в настоящее время азербайджанский чай и представлен там в относительно небольшом количестве, он высоко ценится за свое качество и хорошо продается.
«В Турции любят азербайджанский чай, я говорю это на основании опыта и наблюдений. И облегченный выход на турецкий рынок создает хороший шанс для наших перерабатывающих предприятий. Однако не думаю, что экспорт нашего чая в Турцию увеличится настолько, что это скажется там на его ценах», - считает Ф.Фикретзаде.
Подтвердили это и фермеры, которых опросили сотрудники haqqın.az. Опытные чаеводы, много лет занимающиеся выращиванием этой культуры, прежде всего посетовали, что из-за пандемии они сегодня терпят убытки. Основные оптовые покупатели – рестораны, отели, чайханы долгое время были закрыты. Однако с ослаблением карантинного режима спрос на чай снова увеличился. А готовая продукция на складах имеется, так что можно обеспечить потребности не только внутреннего рынка, но и по возможности экспортировать ее в Турцию.
Благодаря субсидиям и устояли
Владелец хозяйства Yaşılçay Араз Ягубов из Лянкяранского района рассказал, что его чайные плантации занимают 45 гектаров. Пандемия нанесла ему немалый ущерб – сбыт оказался небольшим и в то же время возросла себестоимость выращивания сельхозкультуры. Но фермеры тем не менее стараются поддерживать цены стабильными, чтобы уровень торговли не упал окончательно.
«Надо сказать, что чай - прибыльный бизнес для деловых людей. С чайного куста можно собирать урожай более ста лет. Однако это продукт долгосрочных вложений. В первые семь лет надо только инвестировать в свои посадки, потом собирать выборочно и лишь через 12 лет после высадки кустов они начинают давать нормальный урожай», - объясняет Ягубов.
Но государство, считает он, в последние годы оказывает чаеводам значительную поддержку - предоставляет субсидии, обеспечивает удобрениями с 70%-ной скидкой. Только благодаря субсидиям фермерские хозяйства и устояли в этот тяжелый пандемийный год.
Поделился фермер и особенностями производства чая. По его словам, продавать эту продукцию гораздо выгоднее уже после переработки, поэтому все стараются открыть свое, путь небольшое, перерабатывающее предприятие. И государство в этом помогает. «Малые и средние предприниматели - это фундамент экономики, возможность сохранения стабильных цен на рынке», - гордо говорит чаевод.
В зависимости от сорта и качества цена местного чая на внутреннем рынке колеблется в пределах 8-50 манатов за килограмм. А в последнее время, отмечают фермеры, спрос на него заметно возрос «Люди уже знают, что местная продукция более качественная, и потому охотно покупают наш чай, несмотря на кажущуюся дороговизну, - утверждает Ягубов. – Однако на розничной торговле далеко не уедешь, да и это могут себе позволить лишь фермеры, имеющие хоть и небольшое, но собственное предприятие по переработке. А продавать чай крупным заводам, которые берут его у нас по 8 манатов за килограмм, практически себе в убыток. Это не покрывает наши затраты на выращивание продукции. Когда перерабатываем сами, получаем прибыль по 30-50 манатов с килограмма. Это позволяет развивать хозяйство, закупать технику удобрения. Если бы и заводы платили так же, у нас бы не было проблем, товар бы на складе не залеживался. Сейчас открылись чайханы и кафе, и нам стало полегче. Наше главное желание – чтобы нам не ограничивали доступ на местный рынок. Тогда и об экспорте можно подумать».
В то же время, как отмечают все фермеры, не говоря уже о пандемии, последние два-три года были вообще тяжелыми для чаеводства. Изменение климата происходит во всем мире, коснулось оно и субтропической зоны Азербайджана, исконного места выращивания чая. Для этой культуры относительная влажность летом должна быть в пределах 60-80 %, а уже несколько сезонов подряд она не превышает 30%. Это привело к снижению урожайности, которая не была примерно 1,5-2,5 тонны с гектара, тогда как раньше при благоприятной погоде с одного га получали до 5 тонн чайного листа.
Продавать было некому…
О падении продаж говорит и фермер из села Шаглакуча в Лянкяране Новрузали Гусейнов: «Торговля из-за пандемии затормозилась. Чай вырастили, а продать не смогли. В результате терпим убытки. Возможно, сократим посадки. Очень бы этого не хотелось. У нас работают в основном женщины, ведь сбор чая требует особой тщательности, нежного отношения к каждому листику».
По словам фермера, в зависимости от погодных условий на гектар в год тратится от 10 до 15 тысяч манатов. А вот прошлый год выдался ветреным, снежным и морозным, и чтобы сберечь кусты, пришлось потратить больше.
«Непогода сказалась на урожайности, и чтобы покрыть убытки, надо продавать килограмм чая не меньше, чем за 15 манатов. У меня на складе еще три тонны чая. Покупатели есть, но торговля слабая. Так что, если будет возможность, мы не прочь экспортировать свой товар в Турцию», - добавил Гусейнов.
Пока же мелкие производители продают чайное сырье крупным компаниям по полтора маната, а килограмм обработанного – 8-10 манатов. То есть цены не оправдывают затрат фермеров.
Выгодно и туркам, и нам
И возвращаясь к данным, предоставленным директором Центра аграрных исследований Ф.Фикретзаде, следует отметить, что в настоящее время спрос на чай на внутреннем рынке отечественное чаеводство обеспечивает сырьем примерно на 5-10 процентов, а в обработанном и упакованном виде - на 80-90 процентов. Так что даже для себя в определенном количестве мы импортируем эту продукцию из таких стран, как Индия и Шри-Ланка.
«Наши фермеры, конечно, пострадали в период пандемии, но в основном те, кто производит продукцию премиум-класса. Так что более свободный доступ на турецкий рынок в этом плане очень выгоден - каждый сможет наладить маркетинг и начать продавать свою продукцию. Крупные турецкие компании наверняка будут охотно покупать сырье у наших фермеров, то есть азербайджанским чаеводом это будет выгодно. Практически для производителей чая может быть создан новый рынок», - уверен Ф.Фикретзаде.
Глава центра отметил также, что фермерам-чаеводам сейчас предоставляется госсубсидия в размере 700 манатов на гектар для новых посадок и 240 манатов - для старых плантаций.
«Выращивание чая - это еще и немало дополнительных мест работы На одном гектаре чайного сада в год могут быть заняты 160-200 человек. Поэтому государство заинтересовано в развитии этой отрасли сельского хозяйства», - подчеркнул он.