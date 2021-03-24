Ульвия Худиева, собкор 20:02

Азербайджан экспортирует в Турцию несколько видов сельскохозяйственной продукции. Одной из значительных статей такого экспорта является черный чай, 300 тонн которого ежегодно отправляется в соседнюю страну. А с 1 марта азербайджанские чаеводы получили возможность значительно увеличить поставки на турецкий рынок, так как вступило в силу межправительственное соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией. В зависимости от вида товара это предполагает снижение или полную отмену таможенных пошлин. И чай получил наиболее льготные условия – такая продукция полностью освобождена от уплаты таможенных пошлин. Отличная новость для азербайджанских фермеров не обрадовала, однако, турецких производителей – они опасаются, что вследствие этого снизятся цены на этот товар, сократится собственное производство. Так ли обоснованы их опасения, действительно ли фермеры из Азербайджана могут перенасытить турецкий чайный рынок своей продукцией? И что сулит азербайджанским чаеводам льготный экспорт на турецкий рынок?

Наш чай самый вкусный, но и самый дорогой В Азербайджане сегодня более тысячи гектаров чайных плантаций, и эта культура достаточно популярна у фермеров, в первую очередь в Лянкяранском регионе. Знаменитый лянкяранский чай, отличающийся особенными вкусовыми качествами, известен во многих странах мира. Однако, как сообщил haqqin.az директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства страны Фирдовси Фикретзаде, в общем объеме сельскохозяйственного экспорта чай имеет очень небольшую долю, что связано со многими факторами. В частности с тем, что чаеводство является рискованной областью сельхозпроизводства. «Вообще в мире всего несколько стран выращивают чай. Это Китай, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, где климат наиболее благоприятствует выращиванию этой капризной культуры. Они и являются самыми крупными производителями и экспортерами этой продукции. А в наших чайных регионах погодные условия более переменчивы и нестабильны, и потому требуется большая затрата сил и средств, что также нередко отрицательно сказывается на урожае. К тому же возраст плантаций у традиционных мировых экспортеров сто лет и больше, а у чайных кустов такая особенность – чем они старше, тем обильнее урожай. Нельзя сбрасывать со счетов и использование в тех же Индии, Вьетнаме и др. очень дешевой рабочей силы. Все это вместе значительно снижает себестоимость конечного продукта и позволяет продавать чай за рубеж по низкой цене. Себестоимость же азербайджанского чая намного выше. Нам невыгодно экспортировать его задешево хотя бы потому, что каждый его килограмм обходится гораздо дороже. Вот и получается, что несмотря на главное преимущество нашего продукта – великолепные вкусовые качества - объем его экспорта очень небольшой. Да и площадь наших плантаций не идет ни в какое сравнение с традиционными экспортерами. В Китае, к примеру, она занимает 20 млн га. Но у нас огромный исторический опыт и навыки как в выращивании, так и в переработке чая. Кроме того, благодаря перерабатывающей промышленности мы можем сегодня экспортировать на внешний рынок самые разные его сорта», - указал директор центра.

То есть азербайджанский чай является продуктом высшего качества. Если такие страны, как Индия и Шри-Ланка, могут предлагать на мировой рынок продукцию как низкого, так и высокого качества, то наши производители не могут себе это позволить, потому что азербайджанский чай более натуральный и качественный и является относительно дорогим продуктом. Турки давно оценили азербайджанский чай Что же касается, собственно, турецкого рынка, то хотя в настоящее время азербайджанский чай и представлен там в относительно небольшом количестве, он высоко ценится за свое качество и хорошо продается. «В Турции любят азербайджанский чай, я говорю это на основании опыта и наблюдений. И облегченный выход на турецкий рынок создает хороший шанс для наших перерабатывающих предприятий. Однако не думаю, что экспорт нашего чая в Турцию увеличится настолько, что это скажется там на его ценах», - считает Ф.Фикретзаде. Подтвердили это и фермеры, которых опросили сотрудники haqqın.az. Опытные чаеводы, много лет занимающиеся выращиванием этой культуры, прежде всего посетовали, что из-за пандемии они сегодня терпят убытки. Основные оптовые покупатели – рестораны, отели, чайханы долгое время были закрыты. Однако с ослаблением карантинного режима спрос на чай снова увеличился. А готовая продукция на складах имеется, так что можно обеспечить потребности не только внутреннего рынка, но и по возможности экспортировать ее в Турцию. Благодаря субсидиям и устояли Владелец хозяйства Yaşılçay Араз Ягубов из Лянкяранского района рассказал, что его чайные плантации занимают 45 гектаров. Пандемия нанесла ему немалый ущерб – сбыт оказался небольшим и в то же время возросла себестоимость выращивания сельхозкультуры. Но фермеры тем не менее стараются поддерживать цены стабильными, чтобы уровень торговли не упал окончательно. «Надо сказать, что чай - прибыльный бизнес для деловых людей. С чайного куста можно собирать урожай более ста лет. Однако это продукт долгосрочных вложений. В первые семь лет надо только инвестировать в свои посадки, потом собирать выборочно и лишь через 12 лет после высадки кустов они начинают давать нормальный урожай», - объясняет Ягубов.

Но государство, считает он, в последние годы оказывает чаеводам значительную поддержку - предоставляет субсидии, обеспечивает удобрениями с 70%-ной скидкой. Только благодаря субсидиям фермерские хозяйства и устояли в этот тяжелый пандемийный год. Поделился фермер и особенностями производства чая. По его словам, продавать эту продукцию гораздо выгоднее уже после переработки, поэтому все стараются открыть свое, путь небольшое, перерабатывающее предприятие. И государство в этом помогает. «Малые и средние предприниматели - это фундамент экономики, возможность сохранения стабильных цен на рынке», - гордо говорит чаевод. В зависимости от сорта и качества цена местного чая на внутреннем рынке колеблется в пределах 8-50 манатов за килограмм. А в последнее время, отмечают фермеры, спрос на него заметно возрос «Люди уже знают, что местная продукция более качественная, и потому охотно покупают наш чай, несмотря на кажущуюся дороговизну, - утверждает Ягубов. – Однако на розничной торговле далеко не уедешь, да и это могут себе позволить лишь фермеры, имеющие хоть и небольшое, но собственное предприятие по переработке. А продавать чай крупным заводам, которые берут его у нас по 8 манатов за килограмм, практически себе в убыток. Это не покрывает наши затраты на выращивание продукции. Когда перерабатываем сами, получаем прибыль по 30-50 манатов с килограмма. Это позволяет развивать хозяйство, закупать технику удобрения. Если бы и заводы платили так же, у нас бы не было проблем, товар бы на складе не залеживался. Сейчас открылись чайханы и кафе, и нам стало полегче. Наше главное желание – чтобы нам не ограничивали доступ на местный рынок. Тогда и об экспорте можно подумать». В то же время, как отмечают все фермеры, не говоря уже о пандемии, последние два-три года были вообще тяжелыми для чаеводства. Изменение климата происходит во всем мире, коснулось оно и субтропической зоны Азербайджана, исконного места выращивания чая. Для этой культуры относительная влажность летом должна быть в пределах 60-80 %, а уже несколько сезонов подряд она не превышает 30%. Это привело к снижению урожайности, которая не была примерно 1,5-2,5 тонны с гектара, тогда как раньше при благоприятной погоде с одного га получали до 5 тонн чайного листа.