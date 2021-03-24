Мэр Страсбурга Барсегян выделила деньги на строительство мечети. МВД возмущено

Префект французского департамента Нижний Рейн выступила с жесткой критикой и обвинениями в адрес мэра Страсбурга Жанны Барсегян за то, что она выделила турецкой организации муниципальные средства на постройку мечети. Об этом сообщает издание France Bleu.

Согласно сообщению, мэрия Страсбурга дала согласие на строительство крупнейшей в Европе мечети. Более того, мэр Жанна Барсегян согласилась выделить на это 2,5 миллиона евро из городского бюджета.

Узнав об этом, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что мэрия Страсбурга не должна была принимать такое решение, а проект мечети назвал иностранным вмешательством на французской территории.

После этого Барсегян обратилась с письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону, попросив защитить ее от подобных обвинений. В письме она написала, что решение принято, исходя из принципа равенства религий в республике. Строительство мечети, добавила она, началось еще в 2017 году, при ее предшественнике Жане-Люке Марксе, а республиканские власти никогда не предъявляли ей никаких вопросов о строительстве мечети и ее законности, пишет Sputnik Армения.

По поручению МВД Франции префектура обратится в административный суд, чтобы выяснить, соответствует ли строительство мечети ценностям республики.

МВД Франции утверждает, что турецкая организация отказалась подписать новую хартию Французского совета по мусульманской религии, в которой утверждается равенство мужчин и женщин и не допускается использование ислама в политических целях.