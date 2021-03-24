Обещал воскреснуть и не воскрес: знахаря похоронили заживо

Традиционный целитель Сионской церкви в Замбии решил умереть, чтобы потом воскреснуть, но чуда не произошло. Об этом сообщило издание Zambian Watchdog.

22-летний знахарь Джеймс Сакала захотел, чтобы его похоронили заживо. Свое решение он прокомментировал будущим воскрешением. С этой просьбой он обратился к местному настоятелю. Святой отец не сразу согласился на такое погребение, однако знахарь его уговорил.

Сакала собственноручно выкопал для себя могилу и бросился в нее, воскликнув, что скоро присутствующие увидят чудо. Участники похорон засыпали могилу и пели в ожидании воскрешения целителя. Спустя некоторое время Джеймс так и не поднялся из могилы.

Прихожане начали его раскапывать, но было слишком поздно. Парень задохнулся под землей.