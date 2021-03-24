Иран готовится к запуску крупного нефтепровода

В ближайшем будущем в Иране будет запущен крупный нефтепровод, который позволит стране экспортировать большую часть своей нефти через Оманский залив, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани, передает Иран.Ru.

«В ближайшие месяцы нам предстоит открыть два крупных проекта. Один из них - это нефтепровод Гуре-Джаск, который включает в себя 1000 километров прокладки труб, так что большая часть нашего экспорта нефти будет передаваться из Персидского залива в Оманский залив», - сказал Роухани во время церемонии запуска нескольких объектов инфраструктуры и экономических проектов в Зонах свободной торговли ИРИ.

Он подчеркнул важность трубопровода с точки зрения политики, безопасности и экономики.

Трубопровод начинается от нефтяного терминала Гуре в юго-западной провинции Бушер (на побережье Персидского залива) и идет до портового терминала Джаск на юго-востоке Ирана (на побережье Оманского залива). Проект стоимостью 2 миллиарда долларов позволит ИРИ доставлять нефть на экспорт за пределы Ормузского пролива, отмечает иранское издание.