Манукян разочарован в оппозиции и против выборов: Пашиняна должна сместить «улица»

"Я категорически против проведения сейчас выборов. Во-первых, Армения не готова к выборам в этом раздробленном состоянии и выборы углубят кризис, а не решат проблемы. Второе, самое важное, мы опозоримся перед самими собой и другими странами, потеряем доверие, если Пашинян, развалив страну, сам будет руководить выборами. Большего позора быть не может", - утверждает Манукян и настаивает, что необходимо добиться ухода Пашиняна, сформировать временное правительство, которое в течение года заложит основы новой экономики, новой армии, а затем проводить выборы, передает Sputnik Армения.

"Сейчас выборы приведут к хаосу, в них будет участвовать весь криминальный мир, ни на что не способные люди создают партии и вступают в политику. Мы из этого хаоса выйдем более сломленными", - считает Манукян, добавив, что Пашиняна должна сместить с должности "улица", так как речь идет "о нелегитимной власти".

Отвечая на вопрос о том, что народ разочаровался в действиях оппозиции, Манукян сказал, что он сам "разочарован и в оппозиции, и в себе, потому что можно было более эффективно работать".