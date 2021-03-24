Чиновник отказался от взятки и получил 10 миллионов

В Узбекистане чиновник получил премию в размере 10 миллионов сумов (примерно 1 000 долларов) за отказ брать взятку, сообщает Sputnik Узбекистан.

Инцидент произошел в Зангиатинском районе. Начальник отдела кадастра и землеустройства отказался брать взятку 1000 долларов, за что его премировали примерно на такую же сумму - 10 миллионов сумов.

От главы отдела кадастра требовалось утвердить топографические фотографии выделенного под строительство парника земельного участка. Инженер возмутился подкупу и сообщил об этом правоохранительным органам.

За предотвращение незаконных финансовых действий чиновник помимо денежной премии получил поездку на двоих в санаторий "Ханабад".