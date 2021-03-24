Джанни Де Бьязи о завтрашнем матче Катар - Азербайджан

Завтра сборная Азербайджана по футболу проведет в венгерском Дебрецене товарищеский матч с национальной командой Катара. Сегодня главный тренер нашей сборной Джанни Де Бьязи провел предматчевую пресс-конференцию.

«Мы смотрели последнюю игру Катара против Люксембурга (1:0), но обширной информацией о сопернике не располагаем, - говорит итальянский специалист. - Могу сказать, что катарцы хорошо подготовлены физически. Особо могу отметить форвардов.

Это будет для нас хорошая проверка перед отборочной игрой с Сербией. После матча с Португалией (0:1) матч с Катаром поможет нашему развитию.

За короткий период сложно подготовить разные схемы игры. Перед матчем с Португалией я сказал игрокам, что хочу победить. Во втором тайме мы показали совершенно другой футбол, нежели в первом. Завтра я могу дать шанс выйти на поле некоторым другим футболистам. У нас большой состав, состоящий из 30 человек, и все игроки полностью готовы».

Также в пресс-конференции принял участие вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев, который провел матч с Португалией в запасе.

«Будем играть против сложной команды, - говорит голкипер. - Сборная Катара хороша как с точки зрения физики, так и с тактической точки зрения. Они долгое время работают под руководством одного и того же главного тренера. Если сравнивать с Португалией, то о Катаре у нас мало информации. Это может создать нам трудности во время игры. Но в любом случае для того, чтобы добыть хороший результат, постараемся максимально выполнить требования нашего главного тренера».

Матч Катар – Азербайджан начнется в 21:00 по бакинскому времени. Напомним, сборная Катара приглашена в отборочную группу «А» на внеконкурсной основе для более плодотворной подготовки к домашнему чемпионату мира-2022.