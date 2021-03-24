Молодой раввин предпочел Баку Германии и Израилю

Раввин Нахшон Юнаев из Москвы приехал в Баку для развития еврейских молодежных программ в азербайджанской столице, несмотря на предложения из европейских стран, пандемию коронавируса и недавний военный конфликт в регионе. О молодом раввине рассказывает Вестник Кавказа, ссылаясь на статью в The Jerusalem Post.

Раньше Юнаев работал в Московском еврейском общинном центре, приехал в Азербайджан около месяца назад. Инициировал программу по изучению Торы для студентов и молодежи. "Из-за пандемии мы проводим групповые занятия для небольших групп, а также в режиме онлайн, но, несмотря на трудности, мы уже познакомились со многими членами нашего сообщества", - рассказывает Юнаев.

"Хотя я вырос в Москве, я горский еврей. Окончил там свою первую иешиву, затем продолжил образование в Израиле и США", - говорит раввин.

Юнаев получал предложения о работе из Германии, Израиля, с Кипра, из Эстонии и других стран, где нужны русскоязычные раввины, но он выбрал Баку. "Для меня было честью работать с главным раввином ашкеназских евреев Азербайджана Шнеуром Сегалом, - отметил он. - Думаю, и местные жители предпочитают, чтобы раввин рос в тех же традициях, что и они".

Раввин рассказал, что решил переехать в Баку, несмотря на недавний военный конфликт между Азербайджаном и Арменией: "Родственники жены рассказывали нам о происходящем здесь. Мы знаем, что все были готовы помочь и поддержать друг друга в те трудные времена. В подобных ситуациях людям нужна дополнительная поддержка, и мы готовы ее предоставить. Для нас было важно знать, что мы собираемся помочь евреям Азербайджана".

Духовный лидер ашкеназской общины Шнеур Сегал считает Юнаева одним из "самых многообещающих молодых русскоязычных раввинов".