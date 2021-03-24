Азербайджанские военные на антитеррористических учениях в Турции
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции. Об этом говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны в Twitter.
"Под руководством Контртеррористического учебно-тренировочного центра для наших братьев - военнослужащих героической азербайджанской армии были проведены учения по борьбе с террористами и десантно-штурмовой операции", - говорится в сообщении.
Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığınca, Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize ‘’Teröristle Mücadele Harekâtı Tatbikatı ve Hava Hücum Harekâtı’’ eğitimleri verildi. pic.twitter.com/jtT67h0qVA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2021