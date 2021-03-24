Азербайджанские военные на антитеррористических учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции. Об этом говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны в Twitter.

"Под руководством Контртеррористического учебно-тренировочного центра для наших братьев - военнослужащих героической азербайджанской армии были проведены учения по борьбе с террористами и десантно-штурмовой операции", - говорится в сообщении.