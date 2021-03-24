ВОЗ рекомендует привившимся от COVID соблюдать защитные меры

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против мутаций вируса, поэтому привившимся лучше соблюдать защитные меры, заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.

"Вакцины могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы", — пояснила О'Брайен, добавив, что у ВОЗ нет информации "для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем", об эффективности препаратов.

По ее словам, человечество будет наблюдать, как возникают все новые варианты вирусов.