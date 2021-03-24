ВОЗ подготовила доклад о поездке в Ухань

Доклад международной группы экспертов, посетивших в январе - феврале Китай для выяснения происхождения нового коронавируса, будет готов через несколько дней. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава миссии, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

"Мы близки к тому, чтобы завершить работу над отчетом. Работа эта непростая, нам было необходимо обеспечить точный перевод и проанализировать сотни страниц документов. Но сейчас мы подошли практически к финишной прямой. Думаю, что через несколько дней работа завершится, и нам удастся опубликовать отчет", цитируте ТАСС представителя ВОЗ.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заметил, что доклад сначала будет предоставлен государствам - членам ВОЗ, которые получат возможность обсудить его, а затем выложен в открытый доступ.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. На итоговой пресс-конференции в феврале представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.