МИД РФ о возросшей активности США и НАТО в Закавказье

Возросла военно-политическая активность США и НАТО в Закавказье, она является одним из факторов, обусловливающих необходимость заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвали, с другой, заявил МИД РФ, комментируя итоги 52-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, прошедших 25−26 марта в Женеве.

"Императивность такого документа продиктована в том числе возросшей военно-политической активностью США и НАТО в Закавказье, включая планы форсированной интеграции Грузии в Организацию Североатлантического договора", - подчеркнули в российском МИД.