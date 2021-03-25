Самый дорогой затор в истории человечества наши заметки
Четвертый день не прекращаются попытки снять с мели в южной части Суэцкого канала огромный контейнеровоз. Сообщение между Средиземным и Красным морями, соответственно, кратчайший морской путь между Европой и Азией блокирован, и это влечет колоссальные экономические потери.
Судно Ever Given, принадлежащее японской фирме Shoei Kinsen, зарегистрированное в Панаме и зафрахтованное тайваньской транспортной компанией Evergreen, на пути из Китая в Роттердам зашло в Суэцкий канал в ночь на 24 марта. Это один из крупнейших контейнеровозов в мире: длиной 400 метров, шириной 59 метров и высотой 60 метров. Порывы очень сильного ветра сбили его с курса, посадили на мель и развернули поперек канала, полностью перекрыв движение.
Казалось, не так велика проблема: суточная пропускная способность канала составляет 106 судов, но, во-первых, это очень большие суда, вроде того, что застряло, через Суэц идет до 12% мирового грузопотока, а, во-вторых, затор вышел двусторонним, остановив движение как из Средиземного моря, так и из Красного. Все суда, планировавшие проход по каналу, вынуждены были изменить графики и выстроились в очередь ожидания. Дальний путь, в обход Африки, добавляет от десяти дней до двух недель, надолго срывая сроки поставок.
С другой стороны, пока совершенно непонятно, когда Ever Given удастся сдвинуть с места. И ряд судов, сообщают, уже пошел дальним, обходным путем.
Торговый бюллетень Lloyd’s List оценивает стоимость товаров, которые следуют из Азии через канал, в пять миллиардов долларов, а из Европы – в четыре с половиной. Каждый час задержки обходится потерями для мировой экономики в 400 миллионов долларов. Подскочила цена фрахта и доставки, порой в разы, причем даже на тех направлениях, которые не связаны с Суэцким каналом.
Сроки, которые займет снятие злосчастного контейнеровоза с мели, называют самые разные. Советник президента Египта по вопросам морских портов, раньше возглавлявший администрацию Суэцкого канала, утверждает, что проблема будет решена за 48, от силы - 72 часа. Но его понять можно, доходы от канала – одна из основных статей пополнения египетского бюджета, власти страны боятся распугать клиентов. А вот руководитель одной из компаний, специализирующихся на устранении подобных ситуаций, заявил, что дело может занять даже несколько недель.
На изображениях с места события поражает картинка с крошечным экскаватором, работающим рядом с носом огромного судна, не верится, что такие усилия могут привести к успеху, но к делу подключены также земснаряды и целая флотилия буксиров.
Помимо решения интересной инженерной задачи, никуда не делся вопрос, которым будут заниматься лучшие специалисты, которых привлекут к делу компании, понесшие убытки в результате этого происшествия: как все-таки могло случиться, что контейнеровоз буквально заскочил на берег? Уже выдвигаются версии об обесточивании судна и последовавшей потере управления, но тогда встанет вопрос уже о причинах обесточивания, и так далее. История стоимостью в многие миллиарды долларов начнется только после того, как закончится ее «водная» часть.