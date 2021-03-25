По меньшей мере 11 человек погибли и более 70 получили ранения при пожаре в госпитале для больных коронавирусом. Как передает РИА Новости, трагедия произошла в госпитале, который находился в торговом центре в индийском Мумбаи.

Согласно предварительной информации, пожар вспыхнул не в самой больнице, а в торговом центре. При этом ещё в ноябре 2020 году этому торговому центру было направлено уведомление за нарушение норм пожарной безопасности.

Также известно, что госпиталь расположен на третьем этаже пятиэтажного здания, что усложнило работу пожарных расчётов.

По словам главного министра штата Махараштра Уддхава Теккерея, пожарные сделали всё возможное, чтобы вывести людей из огня. Но некоторых из тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, спасти не удалось.

Отмечается, что в своем первоначальном заявлении больница сообщала, что пострадавших нет. Однако вскоре появилась информация, что некоторые пациенты «пропали без вести». В настоящее время известно об 11 погибших и 70 раненных.

По факту этой ужасной трагедии проводится проверка.