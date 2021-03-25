Бразилия разработала собственную вакцину от коронавируса

Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу готов начать испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции ButanVac, начало применения которой запланировано на июль, сообщает Bloomberg.

Губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа заявил, что испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае запланировано начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.

В институте Бутантан подчеркивают, что препарат будет использоваться в первую очередь внутри страны, а уже затем к нему будет открыт доступ для других государств.

Тем не менее производители рассчитывают, что разработанная в Бразилия вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.

По словам Коваса, испытания препарата на животных прошли успешно. Он отметил, что разработанный препарат безопасен. Более того, он будет более дешевым по сравнению с существующими вакцинами. Есть вероятность, что для успешной вакцинации против COVID-19 может быть достаточно всего одной дозы ButanVac.