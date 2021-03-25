«Я не знаком с арабами, которые, как говорят, занимаются незаконной охотой в Азербайджане, я их не знаю. Это очередная фейковая новость из тех, что пишут обо мне. Пусть пишут. Я им ничего не говорю". Об этом азербайджанским журналистам сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров в ответ на заявления о том, что незаконно охотящиеся в Азербайджане арабы были его гостями.

Министр сказал, что Азербайджан - открытая для мира страна, и то, что приезжают туристы, нормально: «Не может же каждый приезжающий в Азербайджан турист быть моим гостем… Кто-то написал, я ничего не говорю».

Отметим, что на распространившихся видеокадрах арабские туристы в районе Аджинохур Гахского района привязывают живых голубей к дрону и скармливают их ястребам. На этих кадрах утверждается, что арабские туристы были гостями министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова.