Манукян: мы потеряли более 5 тысяч солдат на войне...

Очевидно, что Армения сейчас продолжает скатываться к пропасти, заявил кандидат в премьеры от оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян в интервью ряду местных телекомпаний, пишет Новости-Армения.

"В этой войне мы потеряли более 5 тысяч солдат, что, наверное, может считаться рекордом Гиннесса - чтобы 2,5 миллионный народ за 44 дня имел такие потери...", - отметил Манукян.

Манукян заявляет, что никто в Армении не привлечен к ответственности за войну и ее разрушительные последствия.

"Наше государство скатывается к пропасти, либо у нас будет такое формальное государство, которое не будет иметь суверенитета, не будет развиваться. То есть мы вернемся к временам 150-летней давности, когда на этой территории жили несколько десятков крестьян и несколько богачей, которые занимались торговлей", - такой пессимистичный прогноз о будущем Армении высказал Манукян.