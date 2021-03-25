Беларусь не допустили на «Евровидение»

Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что Беларусь не сможет принять участие в Евровидении, так как новая представленная страной песня вновь не соответствует правилам конкурса. Об этом говорится в размещенном на сайте Евровидения заявлении.

"Было решено, что новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется в качестве политического инструмента", - отметили организаторы, уточнив, что Беларусь не сможет принять участие в конкурсе, который состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме, так как страна не смогла предоставить песню в установленные сроки.

11 марта ЕВС принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Беларусь группы "Галасы ЗМеста". Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" - члена Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатора проекта национального отбора на "Евровидение" - Иван Эйсмонт заявил РИА Новости, что считает политически мотивированным решение ЕВС об отстранении Беларуси от участия в песенном конкурсе. "Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит, - мы то знаем, что любит, - Европейский союз", - заявил Эйсмонт.