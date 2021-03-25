Обострение в Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель военных

"...Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе, где в пятницу в результате обстрела с территорий, неподконтрольных Киеву, погибли четверо бойцов Вооруженных сил Украины.

"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами Нормандской четверки", - добавил Зеленский в Telegram.

Президент Украины также отметил эскалацию в Донбассе с начала года. По его словам, "дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов… в Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина".

Советник по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил в эфире телеканала "Наш", что украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) девять раз пыталась остановить обстрел, в результате которого погибли четверо украинских военных.

"Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло. Потому что по предварительным данным, наша сторона в СЦКК 9 раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ", - сказал Арестович.

По словам украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, "учитывая, что обстрел велся минометами калибра 82 миллиметра – а это не столь опасное оружие, как 120-е – его с достаточно высокой долей вероятности координировали с помощью беспилотников. Потому что вы можете себе представить: четыре человека погибли от минометного обстрела не самым крупным калибром. Обстрел был достаточно точным".