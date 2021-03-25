Мэра Тбилиси Каху Каладзе госпитализировали с редким диагнозом

Мэр Тбилиси Каха Каладзе оказался в клинике из-за редкого диагноза, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Считаю обязанным сообщить, что у меня подтвердился вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за чего я прохожу медицинское обследование в одной из клиник", - написал Каладзе, добавив, что, несмотря на диагноз, он продолжает работу в дистанционном режиме, пишет Sputnik Грузия.

Вертебро-базилярный синдром - заболевание хронического характера, которое представляет собой ухудшение функционирования головного мозга из-за нарушения кровоснабжения в базилярных и позвоночных артериях.