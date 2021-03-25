Американские военные займутся затором в Суэцком канале

ВМС США планируют направить группу специалистов в Суэцкий канал, они помогут определить, как разблокировать движение, перекрытое контейнеровозом Ever Given, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.

По данным источников, эксперты, которые оценят перспективы работ по разблокированию судна, прибудут в район Суэцкого канала не позднее субботы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что США предложили помощь властям Египта в разблокировке движения по Суэцкому каналу: "В рамках активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили египетским властям помощь США в возобновлении движения по каналу. Мы консультируемся с египетскими партнерами, как мы можем наилучшим образом поддержать эти усилия".

Ранее сообщалось, что египетское правительство согласилось принять предложение о помощи, переданное через посольство США в Каире.