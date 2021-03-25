Байден пригласил и Эрдогана на саммит по климату

Президент США Джозеф Байден пригласил 40 мировых лидеров, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на виртуальный саммит по климату, который состоится 22-23 апреля. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении отмечается, что организованный Вашингтоном форум «подчеркнет безотлагательность и экономические преимущества более активных действий по борьбе с изменением климата», передает Anadolu.

В числе приглашенных также президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Бразилии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Мексики, Польши, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Испании, ОАЭ, Великобритании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.