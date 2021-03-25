Названы основные противопоказания к вакцинации от COVID

Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: аллергические реакции, острые инфекционные заболевания, беременность или кормление грудью, возраст до 18 лет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По словам инфекциониста, абсолютное большинство людей могут не волноваться о том, что вакцины им противопоказаны, и прививаться.

«Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, но это временные противопоказания, когда острое инфекционное заболевание проходит или ремиссия хронического заболевания наступает, человек может привиться; беременность и период кормления грудью, поскольку не было проведено испытаний и возраст до 18 лет. Это весь перечень противопоказаний», – цитирует ТАСС Чуланова.