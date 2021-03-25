Патриарх Кирилл призвал к сотрудничеству с мусульманами

"Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них. У нас много тем для совместной работы, и мы должны использовать общность интересов, возникающую из социального, политического, культурного контекста, в котором мы все сегодня находимся. Поэтому представляется необходимым развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви, так и во всем мире", - сказал патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета (ВЦС), его цитирует ТАСС.

Перед лицом вызовов со стороны внерелигиозного мира, отметил патриарх Кирилл, для верующих важно укреплять солидарность, отстаивать право на свою веру и жизнь в соответствии с ее установлениями. "Пока сохраняется религиозная мотивация поступков людей, наши недруги, не разделяющие религиозных убеждений, будут пытаться использовать естественно существующие разногласия, чтобы стимулировать более глубокие разделения. Но вера призвана давать людям силы к созиданию, как то и происходит на протяжении тысячелетий. ...Наполнение может быть разным, но сами рамки приемлемы для всех традиционных религий, - думаю, в этих рамках мы и должны работать", - добавил глава Русской православной церкви.