Экс-глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (СDC): «Коронавирус вырвался из лаборатории в Китае»

Редфилд возглавлял CDC с 2018 по 2021 год, в том числе во время пандемии коронавируса. Этому предшествовала долгая карьера в общественном здравоохранении и борьба с другой опаснейшей эпидемией - на протяжении десятилетий он был одним из ведущих мировых исследователей СПИДа.

Вспышка коронавируса, скорее всего, началась в Ухане еще в сентябре-октябре 2019 года – намного раньше, чем официально признали власти Китая. Китай скрывал ее, и болезнь успела распространиться на все провинции страны и вырваться за границу, прежде чем мир узнал об опасности. Такую версию медицинскому обозревателю CNN, доктору Санджаю Гупта высказал американский вирусолог, бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) Роберт Редфилд. Об этом пишет израильское издание «Детали».

По словам американского вирусолога, Соединенные Штаты не были официально уведомлены о «таинственной вспышке пневмонии» до 31 декабря 2019 года. Вирусолог уверен: заявления китайских властей о том, что первые случаи заболевания коронавирусом берут начало на сезонном рынке в Ухане, - ложь. Причем правительство скрывало проблему даже от собственных медиков.

Редфилд рассказал CNN о своем частном телефонном разговоре с коллегой из Китайского центра контроля заболеваний доктором Джорджем Гао. По его словам, «Гао обезумел и начал плакать», обнаружив «много случаев» среди людей, которые не посещали рынок в Ухане.

Критически важным шагом стало то, что Китай запретил въезд американским экспертам в области медицины в начале эпидемии. Это мнение Редфилда подтвердил в беседе с журналистом CNN и главный инфекционист США Энтони Фаучи. «Думаю, если бы мы отправили наших людей в Ухань и смогли бы поговорить с китайскими учеными хотя бы час, то получили бы так много информации с самого начала», - отметил Фаучи.

Роберт Редфилд, ссылаясь свой опыт вирусолога, заявил, что не верит в версию, будто коронавирус передался к человеку от летучей мыши. Главное, что заставляет его сомневаться в этом, - высокая заразность вируса «на старте» эпидемии. «Обычно, когда патоген переходит от животного к человеку, ему требуется время, чтобы «понять», как стать более эффективным», - отмечает вирусолог.

По мнению бывшего главы CDC, первоисточником эпидемии стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии. Группа ученых с 2015 года изучала коронавирусы летучих мышей, похожие на SARS, и их воздействие на клетки человека.

Это противоречивая, политически заряженная теория, которую ВОЗ называет «крайне маловероятной», сказал обозреватель CNN Санджай Гупта. До сих пор нет четких доказательств утечки вируса из лаборатории. Тем не менее, спустя более чем год после вспышки группа ученых ВОЗ в Ухане не смогла окончательно определить происхождение вируса.